Detienen a presuntos homicidas de San Jerónimo Caleras

Desde Puebla

Por el homicidio de Ángel Gabriel R. M el pasado 28 de julio en la ciudad de Puebla, personal de la Fiscalía General del Estado detuvo a dos presuntos responsables.

En la carpeta FGEP/CDI/CGEIHD/HOMICIDIOS-I/000354/2025, un juez libró la orden de aprehensión.

Los ahora detenidos son Bryan R. D., de 20 años, desempleado y vecino de la colonia Montes de la Cascada y Daniel Alexis M. M., de 23 años, ayudante de herrería con domicilio en Lomas de San Jerónimo.

Conforme a los reportes, se sabe que la víctima, Ángel Gabriel, iba en motoneta con un amigo, identificado como Alejandro, cuando fueron interceptados por dos motocicletas con cuatro sujetos armados.

Luego de obligarlos a bajar, a Ángel le dispararon en el rostro, mientras Alejandro logró escapar y dar aviso a la familia de su amigo.