Derrumbe en cerro sorprende a habitantes de Atequexquitla, en Xicotepec

Abelardo Domínguez

Un fuerte estruendo alarmó a los habitantes de la comunidad de Atequexquitla, en Xicotepec, cuando parte de un cerro se deslizó la tarde de ayer.

El desprendimiento de tierra y piedras generó pánico entre la población, aunque afortunadamente no hubo daños a viviendas ni personas.

El incidente ocurrió cuando un estruendo, descrito por los vecinos como el sonido de “las paredes del cerro”, se escuchó en toda la comunidad.

Al salir de sus hogares, los residentes se percataron de que una sección de la montaña se había desprendido.

“Gracias a Dios, el desprendimiento de rocas no cayó hasta las casas de los habitantes”, comentó uno.

Las rocas y la tierra se detuvieron en la ladera, lo que evitó una tragedia mayor.

La localidad permanece alerta ante cualquier nueva actividad en el cerro.

Ninguna autoridad, ni Protección Cvil ni el ayuntamiento han dado algún comunicado sobre los hechos