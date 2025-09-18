Video: Price Shoes Puebla genera certeza y refuerza construcción de la paz

-La entidad recibió una inversión de 800 millones de pesos con la apertura de una de las sucursales más grandes de la marca en el país.

-Refuerza la inversión, el empleo y el desarrollo económico de Puebla

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con la inauguración de la nueva tienda Price Shoes en Puebla, el Gobierno de Estado que encabeza Alejandro Armenta, reafirma su compromiso con la construcción de paz y con el objetivo de generar certeza para el desarrollo económico

En representación del gobernador del estado, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que este proyecto implicó una inversión de 800 millones de pesos, lo cual consolida a Puebla como un polo estratégico para la atracción de capital. El funcionario informó que con la apertura se generaron 650 empleos formales directos, además de capacitación especializada para más de 40 mil personas que ya comercializan productos de la marca en la entidad y propician oportunidades de autoempleo para 6 mil personas más.

Chedraui destacó que Price Shoes, empresa mexicana líder en la venta de calzado, ropa y accesorios, se consolidó como promotora del emprendimiento y del bienestar social. Subrayó que este convenio se enmarcó en la política productiva de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta, con visión de una economía justa, incluyente y con certeza para todas y todos.

El funcionario reiteró que esta apertura fortalece la competitividad de Puebla y refleja el interés del Gobierno del Estado en impulsar inversiones que generan empleo digno y bienestar social. “Este proyecto es ejemplo de cómo el crecimiento empresarial se traduce en beneficios colectivos para las familias poblanas”, puntualizó.

Asistieron a la inauguración el secretario General del Ayuntamiento de Puebla, Francisco Rodríguez Álvarez; el director de la región sureste de Price Shoes; Agustín de Mucha; el director de Tiendas de Price Shoes; Fernando Vera, Shoes; el director de Operaciones de Price Shoes, Francisco Rincón, y el secretario del Ayuntamiento Municipal. Justino Joaquín Espidio Camarillo.