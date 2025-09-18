Identifican vehículos de los hombres que tiraron un cadáver en Analco: SSP

Erika Méndez
La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla tiene identificados los vehículos de hombres que abandonaron un cadáver en Analco
El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González indicó que las investigaciones siguen en curso con la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dijo que al momento no se ha confirmado que la víctima se trate de un comerciante del Mercado Morelos, pero el próximo viernes se podrían tener más datos.
