En Puebla atienden 124 menores al mes por depresión y ansiedad: Cecilia Arellano

By Redaccion2 / 18 septiembre, 2025

Erika Méndez

En Puebla se atienden en promedio 124 menores al mes por depresión y ansiedad, reveló la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Cecilia Arellano.

Tras inaugurar el nuevo Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, que contará con especialistas en atención clínica y psicológica.

Es preciso destacar que los servicios que brindará el Ceposami son lo siguientes:

• Psiquiatría y Paidopsiquiatría
• Psicoterapia individual, familiar y grupal
• Diagnóstico: pruebas neuropsicológicas
• Caninoterapia y equinoterapia
• Estimulación magnética y transcraneal
• Terapia de lenguaje ocupacional

