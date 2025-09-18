En Puebla atienden 124 menores al mes por depresión y ansiedad: Cecilia Arellano

Erika Méndez

En Puebla se atienden en promedio 124 menores al mes por depresión y ansiedad, reveló la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Cecilia Arellano.

Tras inaugurar el nuevo Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, que contará con especialistas en atención clínica y psicológica.

Es preciso destacar que los servicios que brindará el Ceposami son lo siguientes:

• Psiquiatría y Paidopsiquiatría

• Psicoterapia individual, familiar y grupal

• Diagnóstico: pruebas neuropsicológicas

• Caninoterapia y equinoterapia

• Estimulación magnética y transcraneal

• Terapia de lenguaje ocupacional