Mataron a conductor de transporte público en Texmelucan

Desde Puebla

Un conductor de la ruta 17 fue asesinado con al menos 10 balazos en Texmelucan.

En calle 5 de Mayo, a la altura del mercado conocido como el “Hoyo”, en la bajada principal.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que la víctima carecia de signos vitales.

La zona fue acordonada por la policía municipal.

Se presume un ataque directo.