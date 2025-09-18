Los Tigres Del Norte reciben dos nominaciones al Latin Grammy

Staff/RG

En las categorías mejor álbum de música norteña y mejor canción regional mexicana con “La Lotería”

El rugido de Los Tigres del Norte se impone con la doble nominación al Latin Grammy 2025, que reciben el día de hoy.

Hoy fueron anunciados los nominados a la 26° Edición del Latin Grammy, los premios más importantes de la música Latina y en la que ‘Los Jefes de Jefes’ se colocan dentro de las categorías “Mejor Álbum de Música Norteña” y “Mejor Canción Regional Mexicana”, gracias a “La Lotería”, su más reciente EP y sencillo que es una muestra más del impacto que tienen, diferenciándose por dar voz al pueblo con sus letras que resuenan con fuerza social, convirtiéndose en los íconos musicales más reconocidos a nivel mundial.

“La Lotería”, tema que le dio nombre a su más reciente producción, es de la autoría del reconocido compositor Luciano Luna que retrata situaciones que se viven en México y América Latina como: la migración, la política y la seguridad.

Este gran logro reafirma el por qué Los Tigres del Norte se han convertido en un precedente de todas las nuevas generaciones de artistas en todos los géneros musicales, siendo los íconos musicales más reconocidos a nivel mundial; embajadores de nuestra música y cultura mexicana.

La Academia Latina realizará la 26° Entrega Anual del Latin GRAMMY el jueves, 13 de noviembre del 2025 desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, NV. La transmisión en vivo será difundida por Univisión a partir las 8:00pm Este /Pacifico (7:00pm Centro).