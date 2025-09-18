Bobby Pulido se despide de los escenarios por la puerta grande con nominación al Latin Grammy 2025

Staff/RG

BOBBY PULIDO, se despide de los escenarios, y lo hace por la puerta grande al recibir el día de hoy su nominación al Latin Grammy 2025.

El día de hoy se dieron a conocer la lista de nominados a la 26° Edición de los Premios Latin Grammy, en donde BOBBY PULIDO se destaca en la categoría de “Mejor Álbum de Música Tejana”, gracias a su disco ‘BOBBY PULIDO & FRIENDS UNA TUYA Y UNA MÍA VOL. 1’.

Esta es la sexta ocasión en que BOBBY PULIDO es nominado a este galardón, y ahora que su vida profesional toma un camino diferente a la música, es como cerrar con broche de oro estos 30 años de carrera, que trajeron para él mucha lucha, sacrificios, pero también muchas satisfacciones.

‘BOBBY PULIDO & FRIENDS UNA TUYA Y UNA MÍA VOL. 1’ producido por BOBBY y José Luis Cornejo, es un disco con 14 temas que cuenta con invitados especiales tales como: David Bisbal, Alicia Villarreal, Bronco, Majo, Caloncho, Luis Padilla y por supuesto Don Roberto Pulido, quienes forman parte de esta producción en la que fusionan su estilo junto al de BOBBY para interpretar un éxito de él, y uno más de su propio repertorio (de ahí el título “Una tuya y una mía”).

La ceremonia de los Latin Grammy 2025, se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada y transmitida a nivel nacional a través de la cadena Univisión.