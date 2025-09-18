Presentan la edición 30 del Festival Fotográfico Fotovisión

Staff/RG

Se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre en varios recintos culturales.

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, a través del Instituto Potosino de Bellas Artes presentó ante medios la edición 30 del Festival Fotográfico Fotovisión, en el Teatro de la Paz en una rueda de prensa encabezada por Mario García Valdez, secretario de Cultura; Marco Villa, director General del IPBA; así como Ma. Eugenia Martínez, coordinadora de Fotovisión. También acompañaron en el presidium Antonio Trillo y Antonio García, miembros de Grupo México, que este año se sumó al evento como colaborador. En la mesa participaron también invitados de las sedes de esta edición: CEART SLP y MUNI Museo Universitario de la UASLP.

El secretario de Cultura, Mario García Valdez, dijo que la cultura se vive sin límites y con todo el apoyo del Gobernador del Estado José Ricardo Gallardo Cardona, por lo que todas las actividades de FOTOVISIÓN continuarán siendo gratuitas en beneficio de las y los potosinos.

Las actividades de esta edición constan de 11 exposiciones de autoras y autores nacionales y locales, recorridos guiados, revisión de portafolios, mesas de diálogo, un taller y una master class, asimismo resaltaron la importancia del evento para la comunidad fotográfica y educativa de San Luis Potosí, así como que ninguna de las actividades tiene costo. El programa se puede revisar aquí: https://tinyurl.com/mnektbmj

La gran fiesta de la imagen comienza el 24 de septiembre 2025 a las 17:00 h en el Teatro del CDC del IPBA Raúl Gamboa, con una entrega de reconocimientos a las y los participantes de Fotovisión, seguido de la presentación del Taller Ambulante de Fotografía de Grupo México y el Diálogo sobre Alias vitas. Mi linaje femenino. de Lourdes Almeida. En punto de las 19:30 h, en las Galerías del mismo recinto se inaugurarán las exposiciones: Historias, colectiva de los Talleres de Fotografía del IPBA, Alias vitas. Mi linaje femenino de Lourdes Almeida, El anfibio dorado de Fernando Montiel Klint, Aprender a mirar, colectiva del Taller Ambulante de Fotografía, 3 Visiones: Colecciones Instituto Potosino de Bellas Artes de Adolfo Patiño, Armando Cristeto Patiño y Javier Vallejo.

Fotovisión continuará el 25 y 26 de septiembre con una agenda completa de actividades presentadas por las y los invitados de esta edición: Lourdes Almeida, Karen Cordero, Mayra Mendoza, Armando Cristeto, Carol Espíndola, Fernando Montiel, Antonio Trillo, Andrés Azamar, Greta Rico, Irving Domínguez, Koral Carballo, Marcel Castillo, René Torres, Lizette Abraham, Franco Alfaro, Camila Rodríguez y Alexis Mayel.