Oka Giner y David Zepeda son las protagonistas de la nueva telenovela producida por Ignacio Sada para TelevisaUnivision

Por Mino D’Blanc

Oka Giner y David Zepeda serán los protagonistas de la nueva telenovela producida ejecutivamente para TelevisaUnivision por el talentoso y experimentado Ignacio Sada y cuyo título de trabajo es “Somos familia” y que iniciará transmisiones en el segundo trimestre del año 2026.

-Sinopsis: la trama narra la historia de Verónica Arellano, mujer que siendo muy joven da a luz a una niña, pero sus padres la obligan a darla en adopción. Marcada por ese suceso, ella se convierte en periodista con el objetivo claro de investigar hasta encontrar a su hija.

Oka Giner personificará a Verónica Arellano Jirón, quien es una mujer fuerte y decidida quien a pesar de las duras experiencias que ha vivido, irradia calidez y sensibilidad, cualidades que le permiten empatizar con quienes la rodean y la ayudarán a estar cerca de Valeria, la hija que creyó perdida.

David Zepeda interpretará a Joaquín Navarro Luján, quien es un hombre atractivo que refleja una posición de poder, aunque detrás de su postura imponente y estoica, se esconde una gran sensibilidad. Él es padrino de Valeria.