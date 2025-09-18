“Cultura POPular” es el EP en el que Alex Ponce y Zulia fusionaron sus talentos y estilos

Se encuentra disponible y con gran éxito global en todas las plataformas digitales

Por Mino D’Blanc

Alex Ponce y Zulia fusionaron sus talentos y estilos para grabar el nuevo EP “Cultura POPular”, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este material es una colección de canciones del género pop que busca establecer un nuevo estándar en la música latina y que promete ser una frescura en la escena de ambos artistas emergentes del pop latino, con una nueva propuesta innovadora y audaz. La intención de Alex Ponce y de Zulia es clara: “crear algo nuevo y vibrante”.

“Cultura POPular” incluye temas como “No me digas bebé” y el que actualmente es de los más escuchados en toda América Latina, particularmente en la radio de Ecuador, país natal de Alex Ponce y es “La Noche”, misma que es una fusión de reggaetón y pop que creó de forma natural junto con el venezolano Zulia, durante la primera sesión de estudio.

Para Alex Ponce, “Cultura POPular” es un EP que “desafía las convenciones del género, reimaginando el pop latino con sonidos nostálgicos y giros inesperados”.

Cabe mencionar que él estuvo nominado a los Premios Juventud 2025 en la categoría “Nueva Generación Masculina”. La gala se celebrará el próximo jueves 25 de septiembre en Ciudad de Panamá.

También es importante comentar que tiene más de 1.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 300 millones de reproducciones totales, Alex Ponce ha construido una audiencia global leal que sigue creciendo de manera orgánica. “Plan”, que es su tema más exitoso, ha superado los 130 millones de streams, mientras que canciones como “Ve y diles” y “La sin sentimientos” también han alcanzado cifras millonarias. En YouTube sus videos han acumulado más de 736 millones de visualizaciones y su catálogo sigue expandiéndose en plataformas como Amazon Music y Apple Music.