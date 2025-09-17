GE Aerospace invertirá 550 millones de pesos en manufactura mexicana en 2025

Staff/RG

Los sitios de Hermosillo y Saltillo reciben inversión para fortalecer la fabricación y aumentar el uso de nuevas piezas y materiales innovadores para la nueva generación de motores de avión.

GE Aerospace planea invertir 550 millones de pesos mexicanos en 2025 para mejorar sus capacidades de fabricación en Hermosillo y Saltillo en México. El objetivo de la inversión en México es fortalecer la fabricación y aumentar el uso de nuevas piezas y materiales innovadores para la nueva generación de motores GE Aerospace y CFM LEAP

“Esta inversión subraya nuestro compromiso de mejorar nuestras operaciones y garantizar los más altos estándares de seguridad, calidad, entrega y costo. Los fondos se destinarán a mejoras críticas de la planta”, dijo Jonathan Ruiz, Líder de la planta de GE Aerospace en Hermosillo, la cual pasó a formar parte del portafolio de GE Aerospace el año pasado.

GE Aerospace Hermosillo, un sitio que produce componentes utilizados en motores de aviones de fuselaje estrecho, recibirá un total de 538.6 millones de pesos mexicanos (USD 28.8 millones). Los fondos se destinarán a mejoras en las instalaciones, incluidas mejoras en el diseño, herramientas adicionales y otras mejoras en el edificio ubicado en el estado mexicano de Sonora.

El sitio en Saltillo, que es operado por Unison, una empresa de GE Aerospace, recibirá 11.2 millones de pesos mexicanos (USD 600,000) para la compra de máquinas de alta precisión, equipos de inspección para mantener la calidad y herramientas para respaldar el diseño y la producción de sensores, sistemas de encendido y sistemas eléctricos y mecánicos utilizados en una variedad de aeronaves. La planta en el estado mexicano de Coahuila, México, produce arneses para motores GE Aerospace y CFM LEAP*, así como componentes de encendido.

“Esta inversión nos permitirá servir mejor a nuestros clientes y continuar produciendo componentes de alta calidad para nuestros motores”, dijo Rodrigo Castro, líder del sitio de Unison Saltillo.

GE Aerospace ha tenido presencia en México por más de 125 años. La compañía opera un centro de ingeniería aeronáutica de clase mundial, GE Aerospace Querétaro, que celebró su 25 aniversario en 2024, una planta que fabrica piezas rotativas críticas en Hermosillo y un sitio de Unison que fabrica arneses de señal y control y ensamblajes de paneles en Saltillo.

En colaboración con Safran Aircraft Engines, el programa CFM RISE está avanzando en un conjunto de tecnologías pioneras para aviones comerciales de próxima generación, incluidas arquitecturas de motor avanzadas como Open Fan, núcleo compacto y sistemas eléctricos híbridos.

Acerca de GE Aerospace

GE Aerospace es un líder mundial en propulsión, servicios y sistemas aeroespaciales con una base instalada de aproximadamente 49,000 motores de aviones comerciales y 29,000 militares. Con un equipo global de aproximadamente 53,000 empleados que se basa en más de un siglo de innovación y aprendizaje, GE Aerospace se compromete a inventar el futuro del vuelo, elevar a las personas y llevarlas a casa de manera segura. Obtenga más información sobre cómo GE Aerospace y sus socios están definiendo el vuelo para hoy, mañana y el futuro en www.geaerospace.com.

Acerca de Unison

Unison, una empresa aeroespacial de GE, es un proveedor mundial de primer nivel de componentes avanzados para motores de turbinas de gas y sistemas eléctricos y mecánicos de vanguardia. Con presencia en casi todos los programas de motores y fuselajes, Unison ofrece soluciones de rendimiento de última generación adaptadas a las diversas necesidades de los mercados de aviación, espacio y defensa. Como organización integrada a nivel mundial, Unison emplea a más de 2,000 profesionales calificados en instalaciones de fabricación, centros de revisión y reparación, centros de ingeniería y sitios de soporte en todo el mundo. Comprometido con la innovación y la excelencia, Unison continúa impulsando el progreso en tecnologías de misión crítica. Para obtener más información, visite unisonindustries.com.