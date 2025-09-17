Ariadna Ayala destaca el 60 aniversario del Huey Atlixcáyotl

Desde Puebla

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la presidenta de Atlixco Ariadna Ayala en compañía de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta y las secretarias de Turismo de Puebla, Carla López Malo y la secretaria de Cultura, Alejandra Pacheco Mex invitaron a participar en el Huey Atlixcáyotl 2025, que celebrará su 60 aniversario del 21 al 28 de septiembre en Atlixco, Puebla.

La secretaria de Turismo de Puebla, Carla López Malo, informó que se esperan más de 15 mil visitantes en un solo día y una derrama económica de alrededor de 10 millones de pesos.

El festival reunirá a las 13 etnoregiones del estado y más de 600 danzantes, consolidándose como un escaparate cultural único.

La secretaria de Cultura, Alejandra Pacheco, anunció un apoyo histórico de 1 millón 550 mil pesos del gobierno estatal y la participación de Oaxaca como estado invitado con la emblemática Danza de la Pluma. Además, el programa se extenderá a municipios como Tepeyahualco, Acatlán de Osorio, San Gabriel Chilac, Chilchotla y Zacapoaxtla.

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y de la Federación, destacando que el festival fortalece la identidad de los pueblos originarios y recibe a los visitantes “con los brazos abiertos”.

El gobernador Armenta subrayó que el Huey Atlixcáyotl es símbolo de la fusión de épocas y tradiciones, y aseguró que habrá operativos especiales de seguridad con apoyo de la SEDENA, Marina y corporaciones estatales y municipales.

Con seis décadas de historia, el Huey Atlixcáyotl se reafirma como una de las celebraciones culturales más importantes de México, donde la danza, la música y la gastronomía preservan el legado ancestral de Puebla.