Champions League 2025-2026: dónde ver los partidos del jueves 18 de septiembre

En la continuación de la acción en el torneo élite de Europa destaca el reencuentro del astro belga con su exequipo de la Premier League.

Y sigue la Champions League dando. Este jueves 18 de septiembre se completa la primera jornada con seis partidos. Llega el turno de otros equipos de lustre como el Manchester City, el Nápoles y el Barcelona, en una fecha que podría marcar el tono de lo que será esta ambiciosa edición continental.

Todas las miradas estarán puestas en el Etihad Stadium, donde el Manchester City recibe al Nápoles en un encuentro que marca el regreso de Kevin De Bruyne a casa, esta vez como rival, tras emigrar al equipo del sur de Italia.

El equipo de Pep Guardiola, campeón hace dos ediciones y semifinalista en la pasada, tiene un rol de permanente favorito en el torneo. Ahora está la prueba de un Nápoles, revitalizado bajo el mando de Antonio Conte, que ha convertido al conjunto celeste en un bloque sólido y letal al contraataque.

Por otra parte, el regreso del Newcastle a la Champions no podía tener un mejor invitado: el Barcelona. La atmósfera en St. James’ Park promete ser electrizante con un equipo local motivado y dispuesto a incomodar a uno de los grandes de Europa. El Barça llega con bajas: Lamine Yamal está fuera por lesión y otros titulares arrastran molestias tras la última fecha FIFA.

Horarios y partidos del tercer día de la primera jornada de la Champions League 2025-2026: