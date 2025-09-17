Pipazo en Iztapalapa: Causa penal contra Silza se mantiene, pese a muerte de chofer

EXCELSIOR

Pese al fallecimiento del chofer de la pipa que explotó en Iztapalapa, continúa la investigación y la causa penal, aseguró la fiscal de la CDMX.

Las investigaciones y la causa penal contra la empresa gasera Silza, subsidiaria de Grupo Tomza, continúan a pesar del fallecimiento del chofer de la unidad siniestrada en las inmediaciones del distribuidor vial La Concordia, en Iztapalapa, aseguró la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

Informar que el día de ayer (martes) por la tarde falleció Fernando Soto, quien hasta el momento había sido identificado como el conductor de la pipa de gas involucrada en el accidente (…) Quiero ser muy enfática: más allá del fallecimiento del conductor, la investigación y la causa penal continúan”, afirmó.

Alcalde Luján señaló que el objetivo es establecer con claridad qué responsabilidad corresponde “a cada uno de los actores relacionados con este terrible incidente”.

Recordó que los delitos que se persiguen son homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad, debido a los destrozos ocasionados a vehículos y al entorno urbano.

Detalló que se investigan las condiciones operativas y el cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa.

Con base en estos elementos, impulsaremos un proceso penal en el que se priorice la reparación integral del daño para todas las víctimas lo más pronto posible”, afirmó.

La empresa ya compareció

Bertha Alcalde aseguró que la empresa, a través de sus apoderados legales, ya compareció ante el Ministerio Público.

Ha colaborado con la investigación y manifestó su disposición de aportar recursos económicos para la reparación del daño a las víctimas, y seguir colaborando mediante la aportación de toda la información disponible”, indicó en conferencia de prensa.

Durante el mismo evento, las autoridades presentaron un avance de las investigaciones del caso y del estado de salud de las 31 personas que permanecen hospitalizadas.

Agregó que Silza activó los protocolos de apoyo a las familias de las personas afectadas, y con ello se habrían activado cuatro pólizas de seguro.

Fiscalía será puente entre empresa y víctimas: Alcalde

La fiscal capitalina evadió responder a la pregunta realizada por Excélsior sobre si la empresa ya inició el apoyo directo a los familiares de las víctimas mortales y de quienes siguen internados.

Lo que sí señaló fue que, además de las pólizas activadas, la empresa manifestó su voluntad de aportar recursos económicos propios para integrar los montos de reparación del daño.

Será la Fiscalía capitalina la que funja como canal para la realización de pagos o entrega de apoyos a los familiares, indicó Alcalde.

La Fiscalía en este momento está documentando y evaluando cada caso para poder fijar los montos de reparación del daño conforme a derecho.

Hemos pedido a la empresa que el canal para la realización de pagos o apoyos a los familiares sea a través de la Fiscalía.

¿Por qué? Porque es muy importante que las familias reciban asesoría jurídica, no previo a, sino antes de que se realice algún pago. Y que tengan toda la información disponible para poder tomar una decisión al respecto”.

Para ello, recordó la fiscal, ya se ha asignado un asesor jurídico a cada una de las familias de las víctimas, “para representarlas y velar por sus intereses conforme avanza el proceso penal”.

A la fecha, agregó, se han realizado 42 entrevistas con las familias de los afectados por el incidente. También descartó que se haya presentado alguna denuncia formal contra la empresa hasta el momento.

Bertha Alcalde recordó que, por tratarse de delitos culposos, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversas salidas, las cuales serán consultadas con las víctimas.

Entre ellas, dijo, “existe la posibilidad de un acuerdo reparatorio, que se da previo a una imputación frente a un juez. Para ello, se necesita la voluntad de las víctimas para llegar a este tipo de acuerdo, donde se establecen la reparación del daño y otras condiciones”.

Si no hay voluntad de las víctimas de intentar un acuerdo, se procederá con una imputación, una vinculación a proceso y, en su momento, una sentencia, estableciendo las penas correspondientes”, explicó.

Exigen reparación total del daño

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfatizó que su administración está exigiendo la reparación integral del daño en cada caso:

Como sabemos, es la Fiscalía la responsable de este tema, pero por nuestra parte estaremos haciendo todo lo posible para que la reparación del daño se cumpla”.

Balance oficial

Hasta el corte de las 10:00 horas de este miércoles, las autoridades reportaban: