¡Otra ejecución en Tepeaca! asesinaron a un hombre con balazo en el ojo

Desde Puebla

El cadáver de un hombre que habría sido ejecutado de balazo en el ojo fue hallado en Tepeaca.

En San Hipólito Xochiltenango en un camino de terracería que conduce a ejidos de Buenavista de Juárez.

Luego del reporte al 911, llegaron elementos de las policías municipales de Cuapiaxtla de Madero y Los Reyes de Juárez.

El cuerpo presentaba impacto de arma de fuego en el ojo, al costado del cadáver encontraron un cartucho percutido con que se presume fue privado de la vida.

El cuerpo quedó en calidad de desconocido en el anfiteatro de Tepeaca.