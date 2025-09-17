¡Otra ejecución en Tepeaca! asesinaron a un hombre con balazo en el ojo

Desde Puebla
El cadáver de un hombre que habría sido ejecutado de balazo en el ojo fue hallado en Tepeaca.
En San Hipólito Xochiltenango en un camino de terracería que conduce a ejidos de Buenavista de Juárez.
Luego del reporte al 911, llegaron elementos de las policías municipales de Cuapiaxtla de Madero y Los Reyes de Juárez.
El cuerpo presentaba impacto de arma de fuego en el ojo, al costado del cadáver encontraron un cartucho percutido con que se presume fue privado de la vida.
El cuerpo quedó en calidad de desconocido en el anfiteatro de Tepeaca.
You may also like
-
Video: En Analco no solamente echan cadáveres… también dejan socavones
-
Tender puentes de comunicación con toda la comunidad universitaria, planteó la rectora
-
En la BUAP desarrollan nanomateriales como inhibidores bacterianos y compuestos anticancerígenos
-
Identifican cadáver tirado en Analco: ¡Hombre asesinado era locatario del mercado Morelos!
-
Disputa por la plaza en Tehuacán, origen de las balaceras en los días recientes: SSP