Tender puentes de comunicación con toda la comunidad universitaria, planteó la rectora

Lilia Cedillo deja en claro que en la BUAP se respeta la libertad de expresión

María Huerta

En la BUAP la libertad de expresión es un derecho de toda la comunidad, aseguró la rectora Lilia Cedillo.

Añadió que es fundamental tender lazos de comunicación con todos los sectores que de la universidad.

En redes sociales, reiteró el agradecimiento a estudiantes, docentes y administrativos por su participación en el pasado proceso de renovación del titular de la rectoría y en que resultó ganadora.

“Hay que fortalecer aquellos momentos de diálogo con los diferentes sectores, pero también establecer nuevos puentes de comunicación, es importante que entre todos construyamos lo que queremos de nuestra universidad para este siguiente periodo”, apuntó.