Aprueban en Comisión del Congreso que dependencias apliquen la denominada “Ley Silla”

Avalan reforma para fomentar la instalación de cambiadores de pañales en sanitarios de mujeres y hombres

En sesión de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso, se aprobó el proyecto de dictamen para establecer como obligación de los titulares de los Poderes del Gobierno del Estado procurar, en todo momento, contar con el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas servidoras públicas para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante su jornada.

Como parte de las modificaciones, impulsadas por el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, se precisa que, para el caso de los descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicadas en áreas específicas que se designen en las instalaciones del lugar de trabajo.

Con el proyecto de dictamen se adiciona la fracción X al artículo 39 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y se reforman las fracciones IX y X y se adiciona la fracción XI al artículo 36 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Durante la sesión también se aprobó la iniciativa impulsada por el diputado Jaime Natale Uranga, que tiene como propósito fomentar la instalación de cambiadores de pañales en sanitarios de mujeres y hombres en establecimientos y en los centros de trabajo, procurando la comodidad, privacidad e higiene de las personas usuarias.

A través del proyecto de decreto se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud y de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

De igual forma, el órgano colegiado aprobó el punto de acuerdo promovido por el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado para que, en el ámbito de su competencia y circunscripciones, atiendan y difundan la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, su identificación, análisis y prevención.

Lo anterior, para que, en sus centros de trabajo y en los de las empresas y personas empleadoras, se implementen, fortalezcan y difundan políticas de prevención de riesgos psicosociales y de violencia, para garantizar entornos laborales favorables.

Durante la sesión estuvo presente el director del Servicio Nacional de Empleo y Participación, Carlos Armando Popoca Bermúdez, para presentar los distintos programas de apoyo de la instancia que encabeza, entre los que destacó la bolsa de trabajo, ferias de empleo, atención a trabajadores agrícolas temporales y movilidad externa.

A la sesión acudieron los diputados José Luis Figueroa Cortés, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Elías Lozada Ortega, Rosalío Zanatta Vidaurri y Andrés Iván Villegas Mendoza.

Avalan en Comisión del Congreso propuesta para cuidado de la apicultura

– La Comisión de Medio Ambiente también avaló el proyecto de acuerdo para evitar el uso de celulares en gasolineras

Con la finalidad de fomentar y proteger la actividad apícola en la entidad, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado avaló el proyecto de dictamen para exhortar a las secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales, implementen acciones para el cuidado de esta actividad.

El exhorto, presentado por la diputada Modesta Delgado Juárez, hace un llamado para el uso responsable de herbicidas, insecticidas, pesticidas y plaguicidas, con el fin de evitar la afectación, muerte y extinción de las abejas en sus distintas especies y colmenas.

Durante el análisis del proyecto de dictamen, la diputada Beatriz Manrique Guevara señaló que este exhorto no es solo un tema de nobleza a nuestro entorno, sino una respuesta a problemáticas ambientales que tienen un impacto directo en la economía y en el hábitat.

De igual manera, la diputada Esther Martínez Romano consideró que la apicultura es una actividad estratégica no solo por la producción de miel, sino por su papel esencial en la polinización, la cual es fundamental para conservar la biodiversidad.

Por otra parte, el órgano colegiado aprobó el Proyecto de Acuerdo para exhortar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que fortalezca la supervisión y concientización en las estaciones de almacenamiento y expendio de diésel y gasolina, con el fin de verificar el cumplimiento de la NOM-005-ASEA-2016, especialmente en la prohibición del uso de teléfonos celulares en las áreas de suministros de combustible.

La diputada Beatriz Manrique Guevara señaló que con este acuerdo se está abonando a la reducción de riesgos en el manejo de sustancias altamente inflamables, como el diésel y la gasolina, ya que una distracción puede significar una tragedia irreparable.

El proyecto de acuerdo fue realizado con la iniciativa presentada por el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri.

A la sesión del órgano colegiado también asistieron las y los diputados Floricel González Méndez, Elpidio Díaz Escobar y Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.