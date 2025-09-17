Slider Principal Vídeos Desde Puebla

Video: En Analco no solamente echan cadáveres… también dejan socavones 

By Redaccion2 / 17 septiembre, 2025

María Tenahua

Los vecinos de la calle 9 Oriente, entre la 12 y 14 Sur del Barrio de Analco reportaron un socavón.

Ante esto, solicitaron a las autoridades municipales atender este desperfecto en la vialidad.

Cabe mencionar que los colonos colocaron un trafitambo para señalar el desperfecto.

