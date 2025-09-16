¡Viva México libre, independiente y Soberano!; Claudia Sheinbaum da su primer grito

EXCELSIOR

La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su primer grito de Dolores ante un zócalo repleto, con una arenga que destacó a las heroínas anónimas y portando una bandera que le entregó una escolta integrada sólo por cadetes mujeres

“¡Vivan las heroínas que nos dieron patria!”

Ante un zócalo pletórico, La presidenta de la república hace énfasis en las mujeres que forjaron al país; lanza vivas por la igualdad, libertad, democracia y justicia.

Con un reconocimiento a las mujeres que han destacado en los hechos históricos del país, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la primera ceremonia del Grito de Independencia de su sexenio.

En un hecho histórico Sheinbaum se convirtió en la primera mujer que como Presidenta encabeza la ceremonia del Grito para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la guerra por la independencia.

La titular del Ejecutivo apareció en punto de las 23:00 horas en el Balcón Central de Palacio Nacional para lanzar veinte arengas entre las que entrelazó a los personajes que tradicionalmente se pronuncian en esta ceremonia y a nuevos personajes históricos y conceptos como la justicia, democracia y soberanía.

Tuvo detalles como mencionar a Josefa Ortiz de Domínguez, “La Corregidora”, por su nombre de soltera o incluir a Gertrudis Bocanegra y a María Molina.

En la primera ceremonia del Grito de Independencia que encabeza en su sexenio, Sheinbaum incluyó en sus arengas a las heroínas anónimas y a las mujeres indígenas.

“Mexicanos, ¡Viva la Independencia!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva María Molina, La Capitana! ¡Vivan las heroínas anónimas! ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente y soberanof! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.

Cumple rito nacional

Sheinbaum cumplió el protocolo de la ceremonia del Grito de Independencia marcada por el protocolo. En punto de las 22:50 horas salió de su despacho ya portando la Banda Presidencial elaborada ex profeso para ella por soldadas de las Fábricas de Vestuario y Equipos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como parte de la ceremonia, la Presidenta rindió una guardia en honor a Leona Vicario, forjadora de la Independencia de México.

Luego, la titular del Ejecutivo llegó ante la Escolta de Cadetes del Heroico Colegio Militar, la que por primera ocasión estaba conformada sólo por mujeres y que le entregaron la Bandera con la que Sheinbaum se dirigió al Balcón Central a tocar la Campana de Dolores y lanzar sus arengas.

Tras el Grito, la titular del Ejecutivo tocó la Campana y cantó el Himno Nacional al unísono con las miles de personas que se congregadas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante la ceremonia del Grito, la titular del Ejecutivo estuvo acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, con quien presenció el espectáculo de fuegos artificiales que se desplegó desde el atrio de la Catedral Metropolitana y el edificio del Gobierno de la Ciudad de México.

En los balcones de Palacio Nacional estuvieron la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla y el Secretario de Marina, Pedro Raymundo Morales; el canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, entre otros.

El resto del gabinete se distribuyó en los balcones de Palacio Nacional.

Durante las horas previas al Grito de Independencia, el programa artístico que se desarrolló en el escenario colocado en la fachada norte de Palacio Nacional, mantuvo la algarabía entre los asistentes a la plaza.

Se presentaron Legado de Grandeza, un grupo de jóvenes migrantes mexicanos en los Estados Unidos que han compuesto canciones alusivas al orgullo de ser migrante; la cantante Alejandra Ávalos, y la Arrolladora Banda El Limón.

Tras la ceremonia del Grito, continuó la presentación de La Arrolladora.