En Atlixco, Ariadna Ayala encabezó ceremonia por la independencia de México

Desde Puebla

Atlixco vivió una noche llena de identidad y fervor patrio con la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por cuarta vez consecutiva por la presidenta Ariadna Ayala, quien se consolida como la primera mujer en la historia del municipio en dar continuidad a este acto durante un gobierno continuidad.

Ante la presencia de miles de familias atlixquenses y visitantes reunidos en el zócalo, la la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala ondeó la bandera nacional desde el balcón del Palacio Municipal, proclamando con voz firme y orgullosa los nombres de los héroes de la patria.

“¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Vivan nuestros pueblos originarios! ¡Viva Atlixco! ¡Viva Puebla! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, resonó entre la multitud, acompañada de un ambiente de unidad y emoción cívica.

La ceremonia inició en punto de las 22:50 horas con los honores a la bandera, a cargo de la escolta del 1er Regimiento de Caballería Motorizado, que entregó el Lábaro Patrio a la presidenta. En esta ocasión, Ayala estuvo acompañada por titulares de las casas de salud municipales, autoridades auxiliares y funcionarios del ayuntamiento.

Tras entonar el Himno Nacional, el cielo se iluminó con un espectáculo de pirotecnia de bajo impacto, seguido de una verbena popular que reunió a las familias en un ambiente festivo, donde el grupo musical Los Llayras puso el toque de alegría a la histórica velada.