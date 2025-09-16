Revelan horarios del GP de México 2026 de la F1

ADRENALINA

Consulta los horarios de las prácticas, Clasificación y Carrera del GP de México 2026 de la F1

La Fórmula 1 reveló los horarios en que se disputará el Gran Premio de México 2026, que se correrá el 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La temporada 2026 de la F1 constará de 24 carreras, siendo el GP de México la número 20.

Para la temporada del próximo año, la F1 también reveló el calendario y las sedes de las Carreras Sprint, incluyendo tres inéditas: Montreal, Zandvoort y Singapur. Solo Shanghai y Miami lograron conservar su carrera un año más, mientras que Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (Estados Unidos), Interlagos (Brasil) y Losail (Qatar) serán reemplazados.

HORARIOS DEL GP DE MÉXICO 2026 DE F1:

P1 P2 P3 Q C 12:30 16:00 11:30 15:00 14:00

Las prácticas 1 y 2 del GP de México 2026 se correrán el viernes, el sábado será la P3 y Clasificación, mientras que la Carrera será el domingo.

El GP de México 2026 se correrá ya cuando hayan transcurrido las seis carreras Sprint. Para 2027, la F1 planea aumentar el número de ellas, al menos 10 o 12.

La competición también está considerando introducir en 2027 un cambio en el formato de los sprints y eventualmente una parrilla invertida para los diez primeros de la clasificación, como ya se practica en las carreras sprint de la Fórmula 2.