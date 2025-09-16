Sube a 15 cifra de muertos tras explosión de pipa de gas LP en Puente de La Concordia

EL HERALDO

La Secretaría de Salud actualizó la cifra confirmando que una persona más falleció, sin embargo se encuentra en estado de desconocida

La Secretaría de Salud de Ciudad de México dio a conocer que subió a 15 la cifra de fallecidos por el accidente de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, esto en un breve comunicado donde informan que lamentan la muerte de una persona quien se encuentra en estado de desconocida.

El gobierno de Ciudad de México lo confirmó por medio de una tarjeta informativa donde expuso que la persona estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Magdalena de las Salinas.

“Nuestra solidaridad está con todas las víctimas y familias en estos momentos difíciles. Continuaremos trabajando con la sensibilidad y compromiso para brindar atención médica y reiteramos nuestro compromiso de brindar atención médica oportuna”, señalan.

De acuerdo con el reporte oficial, 38 personas permanecen hospitalizadas, 14 de ellas en estado crítico por las quemaduras provocadas por el siniestro, por lo que personal médico mantiene las intervenciones quirúrgicas de urgencia para atender a los lesionados y preservar la vida de quienes resultaron afectados

Los primeros reportes indican que se trata de una mujer de entre 15 y 25 años quien tenía un tatuaje de corazón en la espalda, el de una cuerda cruzada en su brazo además de la frase Laurel marcada en el lado izquierdo a quien las doctoras del instituto tomaron fotografía para mostrar la seña particular y permitir su identificación.

La doctora salió a la calle y ofreció los detalles a medios de comunicación para pedir donadores de sangre por su caso: Una femenina de entre 15 y 25 años, en calidad de desconocida, con un tatuaje en el brazo derecho, otro de un corazón en la espalda.

Trasladan a la nieta de Alicia a Texas para ser atendida

Asimismo, la Secretaría de Salud informó del traslado de Azulet, la nieta de Alicia Matías, conocida como la “abuelita heroína” por cubrir a la menor con su cuerpo, al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, Estados Unidos, donde recibirá atención médica de alta especialidad.

La menor viajó en compañía de su mamá, lo que garantiza su cercanía y acompañamiento en este proceso.

Según un comunicado, este es el primer logro de la colaboración entre el organismo, la Fundación Michou y Mau, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque se espera continuar con el traslado de más menores hacia Texas.

“Reiteramos el compromiso de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México de mantener el trabajo de manera permanente para atender con sensibilidad y profesionalismo a las víctimas del accidente en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa”, reconocieron.