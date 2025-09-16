Tonantzin Fernández encabeza el Grito de Independencia en San Pedro Cholula

*”¡Viva México!”, exclamó la presidenta municipal ante una Plaza de la Concordia completamente llena*

Desde Puebla

*15 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, cerró con broche de oro la Gran Feria de Cholula con el tradicional Grito de Independencia, encabezado por la presidenta municipal, ante una Plaza de la Concordia abarrotada.

“¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Vivan las Heroínas y Héroes Anónimos! ¡Vivan las Mujeres! ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Justicia! ¡Viva la Democracia! ¡Viva la Soberanía Nacional! ¡Vivan nuestras Hermanas y Hermanos Migrantes! ¡Vivan nuestros Pueblos Originarios! ¡Viva la Grandeza Cultural de Cholula! ¡Vivan nuestras Tradiciones! ¡Viva Xelhua! ¡Vivan las y los Cholultecas! ¡Vivan nuestros Barrios! ¡Vivan nuestras Juntas Auxiliares! ¡Viva San Pedro Cholula! ¡Viva Puebla! ¡Viva México, Viva México, Viva México!”, exclamó Tonantzin Fernández antes del tradicional repique de campanas.

Miles de cholultecas respondieron con entusiasmo cada arenga, en un grito lleno de ambiente patrio, acompañando a la presidenta municipal, quien estuvo flanqueada por las y los regidores del Ayuntamiento y la escolta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula).

Posterior a la ceremonia, la agrupación Los Acosta fue la encargada de amenizar la velada, interpretando sus más grandes éxitos que hicieron cantar a todas las personas reunidas en la Plaza de la Concordia. Con porras y aplausos, concluyó el último día de actividades del Foro Artístico, que durante más de dos semanas ofreció espectáculos para miles de asistentes.