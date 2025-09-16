Saldo blanco tras festejos patrios en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*16 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue.–* Con saldo blanco concluyeron los festejos conmemorativos del Grito de Independencia y el Desfile Cívico del 16 de septiembre en San Pedro Cholula, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La noche del lunes, cientos de familias se dieron cita en la Plaza de la Concordia para participar en la ceremonia encabezada por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, donde prevaleció el orden, la sana convivencia y un ambiente festivo. Los asistentes disfrutaron del concierto de Los Acosta, que se realizó en total tranquilidad.

Para garantizar la seguridad, la SSC implementó un operativo especial de vigilancia y vialidad en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Dicho dispositivo incluyó presencia permanente en la cabecera municipal, juntas auxiliares y puntos estratégicos, lo que permitió prevenir incidentes y mantener saldo blanco en el marco del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Asimismo, durante el desfile cívico participaron más de 4 mil alumnas, alumnos y docentes de instituciones educativas, quienes recorrieron las principales calles de la ciudad con entusiasmo y orgullo patrio. El evento se desarrolló sin incidencias, reafirmando la vocación de paz y respeto de la ciudadanía cholulteca.

Las acciones de supervisión, recorridos de vigilancia y monitoreo constante reforzaron el compromiso del Gobierno Municipal de brindar espacios seguros a la población y visitantes durante las celebraciones patrias.