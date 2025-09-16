Puebla capital se reporta sin incidentes por el festejo patrio

Desde Puebla
El secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez reportó saldo blanco en las fiestas patrias, específicamente en el primer cuadro de la ciudad y las 17 juntas auxiliares.
Resaltó el decomiso de más de 350 kilogramos de material pirotécnico realizado en mercados municipales el pasado 15 de septiembre.
Expuso también el orden que prevaleció en la verbena popular instalada en las principales calles del Centro Histórico a propósito del Grito de Independencia. Señaló que este tipo de espacios en fechas especiales se continuarán disponiendo para el comercio popular.
