Saldo blanco en los 217 municipios de Puebla durante las fiestas patrias: SSC

Erika Méndez

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, reportó saldo blanco en los 217 municipios de Puebla durante las fiestas patrias.

En entrevista, señaló una importante afluencia el pasado 15 de septiembre; no obstante, todo transcurrió sin incidentes.

En este sentido, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que los ciudadanos fueron ejemplares en una conducta cívica y patriótica.