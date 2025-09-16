En Palmar de Bravo “festejan” la independencia de México…con el aesinato de un joven

Supuesta bala al aire mató a José Luis

Desde Puebla

Un adolescente de aproximadamente 17 años, identificado como José Luis N, murió en Cuesta Blanca, municipio Palmar de Bravo, presuntamente alcanzado por una bala perdida.

Reportes indican que algunos ciudadanos realizaron detonaciones al aire.

Por lo anterior, José Luis recibió una bala perdida.