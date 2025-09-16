En Palmar de Bravo “festejan” la independencia de México…con el aesinato de un joven

- Supuesta bala al aire mató a José Luis
Desde Puebla
Un adolescente de aproximadamente 17 años, identificado como José Luis N, murió en Cuesta Blanca, municipio Palmar de Bravo, presuntamente alcanzado por una bala perdida.
Reportes indican que algunos ciudadanos realizaron detonaciones al aire.
Por lo anterior, José Luis recibió una bala perdida.
