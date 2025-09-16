Murieron tres personas tras accidente en la autopista México-Tuxpan

Desde Puebla
Reportan las muertes de tres personas y una más prensada en fuerte choque sobre la autopista México Tuxpan a la altura de la caseta del Piñal.
Camioneta chocó contra una pipa.
