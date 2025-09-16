Ariadna Ayala encabezó el desfile de independencia en Atlixco

Desde Puebla

Atlixco conmemoró el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México con el tradicional Desfile Cívico-Militar, encabezado por la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala y el Coronel de Caballería José Arturo Barboza Osuna.

El evento reunió a 6 mil 319 participantes, entre instituciones educativas, cuerpos de emergencia, dependencias municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Asociación de Charros de Atlixco, recorriendo las principales calles en un ambiente de orgullo patrio y saldo blanco.

En su mensaje, Ariadna Ayala resaltó el carácter histórico de este año al celebrarse por primera vez el Grito de Independencia desde la Presidencia de la República a cargo de una mujer.

“Este ha sido un año muy emotivo, porque por primera vez una mujer dio el Grito desde Palacio Nacional. Significa que las mujeres vamos avanzando; como dice la presidenta Claudia Sheinbaum: llega una, llegamos todas”, expresó.

La jornada concluyó con la invitación a la ciudadanía a disfrutar esta noche del espectáculo de pirotecnia y la verbena popular en el Palacio Municipal.