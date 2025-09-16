¡SERVICIO SOCIAL! piden apoyo para encontrar a familiares de hombre accidentado en la autopista México-Tuxpan

Desde Puebla

Ayúdanos a localizar a los familiares de quien indica llamarse: Alfonso López Flores, de 50 años de edad y de la alcaldía Iztacalco en la CdMx.

Alfonso se encuentra gravemente lesionado tras un FUERTE percance entre el automóvil en que viajaba y una pipa en la autopista México – Tuxpan en el kilómetro 181 a la altura de la caseta del Piñal.

El hombre fue internado en el Hospital General de Huauchinango.

¡URGE LOCALIZAR A SUS FAMILIARES!