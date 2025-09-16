Video: Alejandro Armenta encabezó el desfile Cívico Militar por el 215 aniversario de la Independencia de México 

Erika Méndez

Este 16 de septiembre se llevó a cabo el desfile cívico militar en conmemoración al 215 aniversario de la Independencia de México.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y el alcalde capitalino, Pepe Chedraui Budib.

En el recorrido se observaron una bandera monumental, nueve banderas de guerra, mil 68 integrantes de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional (NG), 87 vehículos pertenecientes al Ejército y GN, 429 policías estatales con 54 vehículos, entre otros elementos.