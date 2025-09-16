Entre enero y agosto de este año, Puebla registró 17 feminicidios: FGE

En los primeros 8 meses del año, Puebla sumó 54 mil 893 delitos del fuero común
María Huerta
De enero al mes de agosto, Puebla sumó 54 mil 893 delitos del fuero común, de acuerdo a datos de “incidencia delictiva” de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Mil 697crímenes corresponden a homicidios y 4 mil 786 lesiones.
Asimismo, 17 feminicidios, tres con arma blanca y 14 con otros elementos.
En el delito de secuestro, Puebla contabilizó 15 casos, 13 de tipo extorsivo, y dos exprés.
618 abusos sexuales, 309 acosos sexuales, 63 hostigamiento sexuales, 325 violaciones simples y 197 violaciones equiparadas.
