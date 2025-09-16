Charrería, historia que galopa en el alma de México: Laura Artemisa

16 de septiembre, 2025.

– Tradiciones son pilares para un México justo y soberano, afirmó la legisladora

Con la finalidad de reconocer la charrería como patrimonio cultural y símbolo de identidad nacional, en la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo el evento para conmemorar el “Día del Charro”, el cual estuvo encabezado por la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, y la diputada Ana Laura Gómez Ramírez.

Durante su intervención, la legisladora Laura Artemisa García subrayó que la charrería no solo es un deporte, sino “una historia que galopa en el alma de México y una muestra de la resiliencia de nuestro pueblo”.

“Por eso la charrería es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocido por la UNESCO, ya que representa una forma de vida, valores y una herencia que se transmite entre generaciones”, señaló la legisladora.

García Chávez puntualizó que el Congreso del Estado trabaja para que los valores de la charrería, como son la solidaridad, el trabajo en equipo y la disciplina, estén presentes en las nuevas generaciones, “ya que las tradiciones no son un obstáculo para el progreso, sino pilares para un México más justo y soberano”, puntualizó.

En su intervención, la diputada Ana Laura Gómez destacó la charrería como una herencia viva que promueve valores como: la disciplina, el respeto, la unión, el amor a la tierra y el compromiso con las raíces.

La diputada también enfatizó la responsabilidad de los legisladores para preservar y difundir este patrimonio cultural, que permita que las futuras generaciones encuentren en la charrería un camino de identidad y orgullo nacional.

Durante este evento, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, entregó al presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Salvador Barajas del Toro, la carta de intención para realizar en Puebla “El Congreso Nacional Juvenil de Charrería, 2026”.

Asimismo, se hizo entrega de reconocimientos por su contribución a la charrería mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a representantes de la Federación Mexicana de la Charrería, la Unión de Asociaciones de Charros de Puebla, y la delegación de la Disciplina de la Charrería y de Escaramuzas en el Estado de Puebla.