Inseguridad Slider Principal

Se llamaba Nicolás, el policía asesinado en Tepeaca

By Redaccion1 / 15 septiembre, 2025

Desde Puebla

Identificaron al policia acribillado en Tepeaca como Nicolás Olivares, mientras su compañera Berenice “N” está grave en un hospital.

Ambos fueron atacados a balazos por comando fuertemente armado.

You may also like

Categorías