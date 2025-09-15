Se llamaba Nicolás, el policía asesinado en Tepeaca

Desde Puebla
Identificaron al policia acribillado en Tepeaca como Nicolás Olivares, mientras su compañera Berenice “N” está grave en un hospital.
Ambos fueron atacados a balazos por comando fuertemente armado.
