Ya tenemos datos sobre el cadáver abandonado en Analco: SSP

Erika Méndez
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, informó que ya tienen datos sobre la persona ejecutada y cuyo cuerpo fue abandonado la mañana de este lunes en Analco.
En conferencia de prensa, dijo que en coordinación con el gobierno del municipio de Puebla han logrado identificar a la víctima y comenzado a trabajar con la Fiscalía General del Estado (FGE), para dar con los responsables.
En otro tema, reveló que invirtieron 14.5 millones de pesos en el mantenimiento de los arcos de seguridad.
Y actualmente analizan el equipamiento tecnológico de cada uno, para adquirlo el siguiente año.
You may also like
-
Se llamaba Nicolás, el policía asesinado en Tepeaca
-
Desplegarán 3 mil policías estatales y del ejército en Puebla por festejos patrios
-
Primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum austero y con Gabinete
-
Avances en la investigación de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Tanque de gas impactó con objeto sólido, según Fiscalía
-
Tiran presuntos restos humanos en Puebla capital