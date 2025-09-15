Ya tenemos datos sobre el cadáver abandonado en Analco: SSP

Erika Méndez

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, informó que ya tienen datos sobre la persona ejecutada y cuyo cuerpo fue abandonado la mañana de este lunes en Analco.

En conferencia de prensa, dijo que en coordinación con el gobierno del municipio de Puebla han logrado identificar a la víctima y comenzado a trabajar con la Fiscalía General del Estado (FGE), para dar con los responsables.

En otro tema, reveló que invirtieron 14.5 millones de pesos en el mantenimiento de los arcos de seguridad.

Y actualmente analizan el equipamiento tecnológico de cada uno, para adquirlo el siguiente año.