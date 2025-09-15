Fotonota: ¡Hasta la escuela balearon los asesinos del policía en Tepeaca!

Desde Puebla

Así quedó la zona donde fueron acribillados a balazos dos elementos de la policía de Tepeaca.

También se aprecia cómo quedó la patrulla de los oficiales que Nicolás Olivares, quien perdió la vida, mientras su compañera Berenice “N” está grave en un hospital.

También en la fachada de la escuela Filiberto Quiroz en el barrio de San Diego se pueden observar varios impactos de bala.