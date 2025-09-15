Paseo Bravo, blindado por la presentación de Julión Álvarez

María Tenahua

Antes de las 13 horas de este 15 de septiembre, los poblanos comenzaron a llegar al Paseo Bravo, para ingresar al escenario donde se presentará el cantante Julión Álvarez.

La zona está resguardada por la Gardia Nacional, policías estatal y municipal.

Los filtros de seguridad están instalados y los accesos a la zona son restringidos.

Es importante señalar que su presentación será una vez que las autoridades estatales y municipales, emitan el Grito de Independencia.

Además, habrá transporte público hasta la madrugada por este evento.