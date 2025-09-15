BUAP invita al programa de certificación Yellow Belt + Green Belt + Black Belt

María Huerta
La facultad de Ingeniería de la BUAP, en conjunto con International Lean Six Sigma, convocan al programa de certificación Yellow Belt + Green Belt + Black Belt.
La invitación se encuentra abierta para todos aquellos que quieran aprender sobre la mejora continua, sin importar el nivel de estudios o posición en su universidad, institución, organización o empresa.
La duración de la certificación es aproximadamente de 4 meses y medio; comenzando el 30 de septiembre, con horario de martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas, clases virtuales con instructor en vivo vía zoom.
El costo es de 16 mil 500 pesos.
