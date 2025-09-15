Gobierno analiza construir una central de abasto en San Martín Texmelucan: Armenta 

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que están analizando la construcción de una central de abastos en San Martín Texmelucan.
En conferencia de prensa, dijo que actualmente tienen tres terrenos para instalar el mercado.
En este sentido, destacó que es necesario atender el tema del tianguis y de la central de abasto de manera conjunta.
You may also like
-
Esperamos aumento del 30% en ventas por fiestas patrias: Ayala Vázquez
-
Implementan operativo por fiestas patrias en Amozoc
-
Desplegarán 3 mil policías estatales y del ejército en Puebla por festejos patrios
-
¡AVISO! checa los objetos que no podrás ingresar al Grito de Independencia
-
Tiran presuntos restos humanos en Puebla capital