Gobierno analiza construir una central de abasto en San Martín Texmelucan: Armenta 

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que están analizando la construcción de una central de abastos en San Martín Texmelucan.

En conferencia de prensa, dijo que actualmente tienen tres terrenos para instalar el mercado.

En este sentido, destacó que es necesario atender el tema del tianguis y de la central de abasto de manera conjunta.