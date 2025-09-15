Realizan ceremonia conmemorativa del 15 de septiembre en San Pedro Cholula 

*Posteriormente, se llevaron a cabo las Guardias de Honor al Lábaro Patrio*

Desde Puebla

*15 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con la preservación de las tradiciones y el fortalecimiento del patriotismo entre las y los cholultecas, mediante la conmemoración de las fiestas patrias.

En este marco, se llevó a cabo la Ceremonia Conmemorativa del 15 de Septiembre, encabezada por la presidenta municipal, integrantes del Ayuntamiento y funcionarios, quienes rindieron honores a la Bandera Nacional en la Plaza de la Concordia, con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, trabajadores municipales y ciudadanía en general.

En su mensaje, Tonantzin Fernández destacó la importancia de promover el amor a la patria entre las juventudes, con el propósito de honrar la memoria de los hombres y mujeres que dieron su vida para lograr la Independencia de México.

Como parte del acto protocolario, se realizó el izamiento de la Bandera en el Asta Monumental de la Plaza de la Concordia, dando así cierre a esta ceremonia.

*Realizan Guardias de Honor en el Salón de Cabildo*

Posteriormente, la presidenta municipal encabezó las Guardias de Honor al Lábaro Patrio en el Salón de Cabildo, como muestra de respeto a uno de los más grandes símbolos nacionales.

En esta dinámica, todas las áreas, direcciones y secretarías de la administración municipal participaron en turnos, rindiendo guardia durante algunos minutos.