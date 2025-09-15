Desplegarán 3 mil policías estatales y del ejército en Puebla por festejos patrios

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que desplegarán en Puebla más tres mil policías estatales, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y de la Marina durante los festejos patrios.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, destacó que el objetivo será salvaguardar la tranquilidad de las familias en todo el estado.

Dijo que habrá un plan de seguridad y protección, para que los habitantes puedan festejar en un ambiente de orden y libre de riesgos.

Estas acciones forman parte del operativo “Fiestas Patrias 2025” y se mantendrán los días 15 y 16 de septiembre.