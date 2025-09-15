Implementan operativo por fiestas patrias en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 15 de septiembre de 2025.-La secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, en coordinación con Policía Estatal, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, implementará un operativo especial durante las celebraciones patrias en nuestro municipio.

👮‍♂️ También contaremos con vigilancia en todo momento, con apoyo de Protección Civil, Bomberos y el sistema de videovigilancia C2, para garantizar la seguridad de las familias que asistan.

📍 Durante el concierto popular del 15 de septiembre, se instalarán puntos de revisión en cada entrada y salida de la explanada del Zócalo Municipal, evitando el ingreso de objetos prohibidos.

¡En Amozoc la seguridad es prioridad! Tu participación es importante celebramos con paz, orden y tranquilidad el orgullo de ser Mexicanos.