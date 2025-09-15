¡Diablos Rojos logra bicampeonato y llega a 18 títulos en la LMB!

ADRENALINA

Con resultado de 7×3, los Diablos Rojos del México lograron el bicampeonato tras imponerse en 4 juegos a Charros en la Serie del Rey 2025

En el Juego 4, los Diablos Rojos del México derrotaron 7×3 los Charros de Jalisco y se consagraron con el título de la Serie del Rey 2025, mismo que representó su corona 18 y cuarto bicampeonato en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol, misma que cumple sus primeros 100 años.

Con tres triunfos de ventaja, la novena Escarlata se hizo presente en el diamante para inmediatamente ponerse por delante en suelo jalisciense (2×0). Pese a la intención de respuesta por parte de los tapatíos, José Pirela aprovechó una bola suelta y llegó a la caja registradora, para seguir aumentando el castigo.

El vendaval de los pingos no cesó en ningún momento, dándole rumbo al título número 18 que terminó cayendo conforme las entradas avanzaban en el Estadio Panamericano.

Saboreando su nueva corona, fue hasta la novena entrada cuando Charros logró romper el cero, poniéndose en el marcador y finiquitando un 7×3 que representó el bicampeonato de los Diablos Rojos en el centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.

TODOS LOS TÍTULOS DE DIABLOS ROJOS EN LA LMB

Con 18 títulos en su vitrina, los Diablos Rojos del México se consagran como la novena más ganadora en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol tras sus primeros 100 años. Estos son cada uno de los títulos Escarlatas:

*1. 1956 (marca en la temporada con 83-37).

*2. 1964 (82-58).

*3. 1968 (82-58).

4. 1973 (4-3 Vs Saltillo).

5. 1974 (4-0 Vs Unión Laguna).

6. 1976 (4-2 Vs Unión Laguna).

7. 1981 (4-3 Vs Reynosa).

8. 1985 (4-1 Vs Dos Laredos).

9. 1987 (4-1 Vs Dos Laredos).

10. 1988 (4-1 Vs Saltillo).

11. 1994 (4-3 Vs Monterrey).

12. 1999 (4-2 Vs Tigres).

13. 2002 (4-3 Vs Tigres).

14. 2003 (4-1 Vs Tigres).

15. 2008 (4-1 Vs Monterrey).

16. 2014 (4-0 Vs Puebla).

17. 2024 (4-0 Vs Monterrey).

18. 2025 (4-0 Vs Charros).

* Temporadas en donde el equipo con el mejor porcentaje de ganados y perdidos se coronaba campeón de la liga.