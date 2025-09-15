¡AVISO! checa los objetos que no podrás ingresar al Grito de Independencia

– _La prioridad es garantizar un ambiente ordenado durante las celebraciones patrias de esta noche en el Zócalo_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 15 de septiembre de 2025.- Para que la sociedad poblana disfrute del tradicional Grito de Independencia en un entorno de paz y orden, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, informa que en los accesos al Zócalo no se permitirá el ingreso con los siguientes objetos:

Objetos punzocortantes (navajas, tijeras, cuchillos y agujas, etcétera), bebidas alcohólicas, envases de vidrio o latas; pirotecnia, aerosoles o cualquier artículo inflamable; palos de bandera con punta metálica o madera dura; mochilas o bultos grandes, ni tampoco mascotas (ya que el ruido y la multitud pueden afectarlas).

A través de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Franco Rodríguez, también se recomienda a las y los poblanos atender las indicaciones de Protección Civil, Policía y personal de apoyo; identifica rutas de evacuación, salidas y puntos de reunión; si asisten con niñas, niños o personas mayores, colocarles una tarjeta con datos de contacto; lleva solo lo necesario: identificación oficial, celular cargado y efectivo limitado; y llegar con tiempo para evitar aglomeraciones.

En caso de lluvia: usar impermeable, evitar paraguas grandes; portar calzado cómodo y antiderrapante; proteger pertenencias en bolsas plásticas, y evitar correr en superficies mojadas.

Los gobiernos municipal y estatal instalarán módulos de atención ciudadana, asistencia médica y Protección Civil en zonas estratégicas del Zócalo de la ciudad. Además, se colocarán filtros de acceso, rutas de evacuación y áreas seguras para tranquilidad de todas y todos.