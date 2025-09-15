También en la femenil; Chivas derrota al Club América en el Clásico Nacional

SOY FÚTBOL

El Clásico Nacional de la Liga MX Femenil dejó a las Chivas como las grandes vencedoras tras un partido lleno de emociones en el Estadio Azulcrema. La portera del Rebaño, Blanca Félix, fue clave con sus atajadas, asegurando que la capital se tiñera de rojo y blanco. Félix, visiblemente emocionada, declaró que este triunfo es un regalo para la afición y un paso firme hacia la Liguilla.

Félix comentó: “Muy contenta por el esfuerzo, el trabajo de mis compañeras, queríamos regalarle a la afición este triunfo, festejar hoy y mañana a pensar en lo que sigue. Claro, la capital es rojiblanca”. Sus palabras resonaron entre los seguidores del Rebaño, quienes celebraron con fervor este importante logro.

Por su parte, la goleadora ‘Licha’ Cervantes no se quedó atrás y dejó su huella en el marcador. Con un golazo que dejó sin opciones a la defensa americanista, Cervantes destacó la importancia de esta victoria para el ánimo del equipo: “Es mucho esfuerzo, lo hemos trabajado, lo queríamos y ahora que se nos dio estamos muy felices. Imagínate lo que es ganarle al América aquí en su casa, es un golpe de autoridad, lo necesitábamos, nos hacía mucha falta”.

Este triunfo no solo es un golpe de autoridad, sino también un impulso anímico para el equipo. Apenas el sábado por la noche, en la Liga MX, Chivas había derrotado al América en el mismo estadio, arruinando su racha de victorias y reafirmando su dominio en el clásico.

El resultado deja a las Chivas en una posición privilegiada para seguir escalando en la tabla de la Liga MX Femenil. Con la moral en alto, el equipo se prepara para enfrentar los próximos retos con la confianza de haber vencido a uno de sus más grandes rivales en su propio terreno.

La afición rojiblanca no podría estar más satisfecha. Este triunfo en el Clásico Nacional es un recordatorio de la garra y el talento que caracteriza al equipo, y un llamado a seguir apoyando con todo al Rebaño en su camino hacia la gloria.