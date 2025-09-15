Liga MX: Así marcha la tabla del Apertura 2025 tras la Jornada 8

DEBATE
Culminó la octava jornada del Apertura 2025 en la Liga MX, fecha que presenció la victoria de las Chivas en el Clásico Nacional ante el América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, pero también resultados como el triunfo de los Rayados del Monterrey, que se mantienen líderes de la competencia.
Los nueve partidos del fin de semana movieron algunas cosas en la tabla, dejando en el top tres, junto al cuadro regiomontano, al Cruz Azul de Nicolás Larcamón y las Águilas de André Jardine.
Mientras tanto, al fonde de la clasificación, Necaxa, Querétaro y Puebla están en las posiciones 16. 17 y 18, respectivamente.
La tabla del Apertura 2025 tras la Jornada 8
Así quedó la tabla de la Liga MX tras disputarse la Jornada 8 del Apertura 2025:
- 1 Rayados del Monterrey 21 puntos
- 2 Cruz Azul 20 puntos
- 3 América 17 puntos
- 4 Diablos Rojos del Toluca 16 puntos
- 5 Tigres de la UANL 14 puntos
- 6 Xolos de Tijuana 13 puntos
- 7 Pachuca 13 puntos
- 8 Pumas de la UNAM 12 puntos
- 9 FC Juárez 12 puntos
- 10 Club León 11 puntos
- 11 Chivas 7 puntos
- 12 Santos Laguna 7 puntos
- 13 Atlético de San Luis 7 puntos
- 14 Mazatlán FC 6 puntos
- 15 Atlas 6 puntos
- 16 Rayos del Necaxa 6 puntos
- 17 Gallos Blancos del Querétaro 4 puntos
- 18 Puebla 4 puntos
You may also like
-
Liga MX: Calendario completo de la Jornada 9 del Apertura 2025
-
“Canelo es un gran campeón”: Terence Crawford rinde homenaje tras vencerlo
-
¡Chivas liquida invicto de América y ‘renace’ en el Apertura 2025!
-
Toluca se consolida en la parte alta del Apertura 2025
-
Liga MX : Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la jornada 8 del Apertura 2025