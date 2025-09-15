Liga MX: Así marcha la tabla del Apertura 2025 tras la Jornada 8

DEBATE

Culminó la octava jornada del Apertura 2025 en la Liga MX, fecha que presenció la victoria de las Chivas en el Clásico Nacional ante el América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, pero también resultados como el triunfo de los Rayados del Monterrey, que se mantienen líderes de la competencia.

Los nueve partidos del fin de semana movieron algunas cosas en la tabla, dejando en el top tres, junto al cuadro regiomontano, al Cruz Azul de Nicolás Larcamón y las Águilas de André Jardine.

Mientras tanto, al fonde de la clasificación, Necaxa, Querétaro y Puebla están en las posiciones 16. 17 y 18, respectivamente.

La tabla del Apertura 2025 tras la Jornada 8

Así quedó la tabla de la Liga MX tras disputarse la Jornada 8 del Apertura 2025: