Liga MX: Calendario completo de la Jornada 9 del Apertura 2025

La Liga MX llega a la mitad de la temporada regular del Apertura 2025 y la Jornada 9 promete encuentros decisivos para la tabla de posiciones. Monterrey, líder general, recibirá a las Águilas del América el próximo sábado 20 de septiembre en el Estadio BBVA, un duelo que se perfila como uno de los más atractivos del fin de semana, sobre todo tras la derrota de América ante Chivas en el Clásico Nacional.
Cruz Azul es el único equipo invicto hasta ahora y será local en un horario inusual, el viernes 19 de septiembre, enfrentando al FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario. Otros duelos destacados incluyen el clásico universitario entre Pumas y Tigres, así como el enfrentamiento entre Chivas y Toluca.
Fechas, horarios y transmisiones de la Jornada 9
Necaxa vs Puebla
Fecha: Viernes 19 de septiembre 2025
Hora: 7:00 pm (CDMX)
Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes
Transmisión: TV Azteca, TUDN, VIX, Claro Sports
Cruz Azul vs FC Juárez
Fecha: Viernes 19 de septiembre 2025
Hora: 7:00 pm (CDMX)
Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
Transmisión: TUDN, VIX
Mazatlán vs Atlas
Fecha: Viernes 19 de septiembre 2025
Hora: 9:00 pm (CDMX)
Lugar: Estadio El Encanto, Mazatlán
Transmisión: TV Azteca, Tubi TV
Tijuana vs León
Fecha: Viernes 19 de septiembre 2025
Hora: 9:05 pm (CDMX)
Lugar: Estadio Caliente, Tijuana
Transmisión: Tubi TV
Pachuca vs Querétaro
Fecha: Sábado 20 de septiembre 2025
Hora: 5:00 pm (CDMX)
Lugar: Estadio Hidalgo, Pachuca
Transmisión: Tubi TV
Pumas vs Tigres
Fecha: Sábado 20 de septiembre 2025
Hora: 7:00 pm (CDMX)
Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
Transmisión: TUDN, VIX
Guadalajara vs Toluca
Fecha: Sábado 20 de septiembre 2025
Hora: 7:07 pm (CDMX)
Lugar: Estadio Akron, Zapopan
Transmisión: Amazon Prime
Monterrey vs América
Fecha: Sábado 20 de septiembre 2025
Hora: 9:05 pm (CDMX)
Lugar: Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León
Transmisión: TUDN, VIX
Santos vs San Luis
Fecha: Domingo 21 de septiembre 2025
Hora: 5:00 pm (CDMX)
Lugar: Territorio Santos Modelo, Torreón, Coahuila
Transmisión: TUDN, VIX
La Jornada 9 será clave para equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla y para otros que necesitan sumar puntos para salir del fondo. Monterrey y Cruz Azul llegan como los principales protagonistas, mientras que América y Pumas buscarán mantener su competitividad. Este fin de semana de Liga MX promete emociones, goles y resultados que pueden cambiar el rumbo del Apertura 2025.
