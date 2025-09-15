Liga MX: Calendario completo de la Jornada 9 del Apertura 2025

SOY FÚTBOL

La Liga MX llega a la mitad de la temporada regular del Apertura 2025 y la Jornada 9 promete encuentros decisivos para la tabla de posiciones. Monterrey, líder general, recibirá a las Águilas del América el próximo sábado 20 de septiembre en el Estadio BBVA, un duelo que se perfila como uno de los más atractivos del fin de semana, sobre todo tras la derrota de América ante Chivas en el Clásico Nacional.

Cruz Azul es el único equipo invicto hasta ahora y será local en un horario inusual, el viernes 19 de septiembre, enfrentando al FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario. Otros duelos destacados incluyen el clásico universitario entre Pumas y Tigres, así como el enfrentamiento entre Chivas y Toluca.

Fechas, horarios y transmisiones de la Jornada 9

Necaxa vs Puebla

Fecha: Viernes 19 de septiembre 2025

Hora: 7:00 pm (CDMX)

Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes

Transmisión: TV Azteca, TUDN, VIX, Claro Sports

Cruz Azul vs FC Juárez

Fecha: Viernes 19 de septiembre 2025

Hora: 7:00 pm (CDMX)

Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Transmisión: TUDN, VIX

Mazatlán vs Atlas

Fecha: Viernes 19 de septiembre 2025

Hora: 9:00 pm (CDMX)

Lugar: Estadio El Encanto, Mazatlán

Transmisión: TV Azteca, Tubi TV

Tijuana vs León

Fecha: Viernes 19 de septiembre 2025

Hora: 9:05 pm (CDMX)

Lugar: Estadio Caliente, Tijuana

Transmisión: Tubi TV

Pachuca vs Querétaro

Fecha: Sábado 20 de septiembre 2025

Hora: 5:00 pm (CDMX)

Lugar: Estadio Hidalgo, Pachuca

Transmisión: Tubi TV

Pumas vs Tigres

Fecha: Sábado 20 de septiembre 2025

Hora: 7:00 pm (CDMX)

Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Transmisión: TUDN, VIX

Guadalajara vs Toluca

Fecha: Sábado 20 de septiembre 2025

Hora: 7:07 pm (CDMX)

Lugar: Estadio Akron, Zapopan

Transmisión: Amazon Prime

Monterrey vs América

Fecha: Sábado 20 de septiembre 2025

Hora: 9:05 pm (CDMX)

Lugar: Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León

Transmisión: TUDN, VIX

Santos vs San Luis

Fecha: Domingo 21 de septiembre 2025

Hora: 5:00 pm (CDMX)

Lugar: Territorio Santos Modelo, Torreón, Coahuila

Transmisión: TUDN, VIX

La Jornada 9 será clave para equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla y para otros que necesitan sumar puntos para salir del fondo. Monterrey y Cruz Azul llegan como los principales protagonistas, mientras que América y Pumas buscarán mantener su competitividad. Este fin de semana de Liga MX promete emociones, goles y resultados que pueden cambiar el rumbo del Apertura 2025.