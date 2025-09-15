Primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum austero y con Gabinete

EXCELSIOR

La ceremonia será “muy austera”, acompañada únicamente por su esposo, Jesús María de Arriba, y por su Gabinete

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en sus redes sociales un video en el que aparece ensayando para dar el primer Grito de Independencia de su mandato, un acto histórico pues será la primera mujer en la historia del país en encabezar la ceremonia desde el balcón central de Palacio Nacional, a 215 años de que Miguel Hidalgo iniciara la lucha por la libertad en Dolores, Guanajuato.

Ya sentí la campana”, expresó Sheinbaum en un breve clip, mientras revisaba los detalles del protocolo oficial.

Ceremonia del Grito, invitados y cena austera

La mandataria adelantó que la noche del 15 de septiembre de 2025 la ceremonia será “muy austera”, acompañada únicamente por su esposo, Jesús María de Arriba, y por los integrantes de su gabinete legal.

Secretarios que estarán presentes en Palacio Nacional.

Rosa Icela Rodríguez – Secretaría de Gobernación

Juan Ramón de la Fuente – Secretaría de Relaciones Exteriores

Ricardo Trevillo – Secretaría de la Defensa Nacional

Raymundo Pedro Morales – Secretaría de Marina

Omar García Harfuch – Secretaría de Seguridad

Edgar Amador – Secretaría de Hacienda

Marcelo Ebrard – Secretaría de Economía

Josefina Rodríguez Zamora – Secretaría de Turismo

Ariadna Montiel – Secretaría del Bienestar

Alicia Bárcena Ibarra – Secretaría de Medio Ambiente

Luz Elena González – Secretaría de Energía

Julio Berdegué – Secretaría de Agricultura

Jesús Esteva – Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Raquel Buenrostro – Secretaría de la Función Pública

Citlalli Hernández – Secretaría de las Mujeres

Mario Delgado – Secretaría de Educación Pública

David Kershenobich – Secretaría de Salud

Marath Bolaños – Secretaría del Trabajo

Edna Elena Vega – Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Rosaura Ruiz – Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Ernestina Godoy – Consejería Jurídica de la Presidencia

La cena posterior también será sobria y reservada solo para este grupo reducido, sin la presencia de embajadores ni representantes de los otros poderes, como ocurría en administraciones anteriores.

Invitados especiales al Desfile Militar del 16 de septiembre

Sheinbaum precisó que la noche del 15 no habrá embajadores ni representantes de los Poderes Legislativo y Judicial. Sin embargo, sí serán convocados al Desfile Militar del 16 de septiembre, donde además participarán las Fuerzas Armadas con sus tradicionales contingentes y demostraciones en el Zócalo capitalino.

Espectáculos en el Zócalo por las Fiestas Patrias

El Zócalo de la Ciudad de México se llenará de música y color desde las 20:00 horas del 15 de septiembre. El programa cuenta con…

La Arrolladora Banda El Limón como espectáculo principal.

Alejandra Ávalos con un show musical.

Legado de Grandeza, agrupación que completa la cartelera.

El Grito de Independencia está programado alrededor de las 23:00 horas, seguido del Himno Nacional y un espectáculo de fuegos artificiales que podrá disfrutarse desde distintos puntos del Centro Histórico de la CDMX.

El Grito de Independencia conmemora el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato, que marcó el inicio de la lucha por la libertad de México.

La costumbre presidencial se consolidó desde 1825 con Guadalupe Victoria y en 1896 con Porfirio Díaz, quien trasladó la Campana de Dolores a Palacio Nacional. Desde entonces, cada 15 de septiembre, el titular del Ejecutivo encabeza esta tradición para enaltecer a los héroes nacionales.

En 2025, la ceremonia adquiere un valor simbólico al ser encabezada por primera vez por una presidenta de México, Claudia Sheinbaum.