CDMX celebrará fiestas patrias con Caifanes y Nicky Jam al ritmo del rock y reguetón

La Ciudad de México vibrará al ritmo de la salsa, banda, pop y hasta reguetón durante las Fiestas Patrias 2025, que este 15 de septiembre se festejará casi en su totalidad en las 16 demarcaciones capitalinas, siendo la más grande la que se realizará en el Zócalo, en donde La Arrolladora Banda El Limón será la encargada de amenizar el Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Plaza de la Constitución.

Y precisamente en el centro de la Ciudad de México, La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, “La Madre de todas las Bandas” será la encargada de dar un espectáculo en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc. Con más de ocho décadas de historia, interpretarán todo su repertorio que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones, en un evento 100% familiar, gratuito y seguro, que honra las tradiciones mexicanas en el corazón de la capital.

Al elenco se suman Julio Preciado acompañado de la agrupación Perla del Pacífico, el concepto juvenil Chicos N5 y el inconfundible estilo de Sonido Cóndor, además del orgullo local Sonido Caribeans, originario de la colonia Guerrero, que representará el talento de casa en esta celebración. Previo a los conciertos, de 16:00 a 18:00 horas, se llevará a cabo una verbena y feria gratuita organizada por el Gobierno local.

En donde también esperan las Fiestas Patrias es en la alcaldía Coyoacán, en donde el cantante de salsa, Alberto Barros, pondrá bailar a poco más de 30 mil personas –entre turistas locales y nacionales– en el Jardín Hidalgo. Acompañando al cantante de salsa, Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapsula amenizarán el Grito de Independencia en el centro de Coyoacán, en donde el acceso con mascotas será restringido por seguridad.

El área de tránsito vehicular que se encuentra en el primer cuadro de la demarcación estará restringida y solo accederán los autos con cartelón de vecinas y vecinos, los cuales fueron entregados previo registro y comprobación de domicilio; mientras que los accesos vehiculares en el cuadrante que abarca Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, Río Churubusco y avenida Universidad, también serán controlados.

La alcaldía Benito Juárez también será parte de las festividades mexicanas, pues el grupo Moenia y el Mariachi Gama 1000 darán un concierto gratuito en la explanada de la demarcación, que se abrirá al público a partir de las 18:00 horas con las presentaciones artísticas a cargo del Ballet Folklórico Nuevo Amanecer los Colores de mi Tierra, el grupo We Four y posteriormente Los Foreños.

Los cierres comenzarán desde las primeras horas del 15 de septiembre y se mantendrán hasta la madrugada del 16 de septiembre. Las vialidades que permanecerán cerradas son: División del Norte, entre Miguel Laurent y Municipio Libre; Municipio Libre, entre División del Norte y Uxmal; y Uxmal, entre Municipio Libre y Miguel Laurent (con acceso restringido únicamente a tránsito local y residentes debidamente identificados).

El reguetón pondrá a perrear al norte de la Ciudad de México con la presentación de Nicky Jam en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde cantará parte de sus éxitos que lo llevaron a la fama a los inicios de los años 2 mil, con canciones –que ya son clásicos– como: En La Cama, Yo No Soy Tu Marido y Dónde Están las Gatas; además de canciones con las que ganó popularidad hace algunos años, como El Perdón, Hasta el Amanecer y Travesuras. En la GAM también se presentará el cantante de música regional Remmy Valenzuela.

Otras de las presentaciones esperadas se realizará en la alcaldía Álvaro Obregón, en donde –este 15 de septiembre– en punto de las 17:00 horas se presentará La Original Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu Garcia; mientras en la alcaldía Venustiano Carranza estará el grupo de rock mexicano Caifanes, que brindará un espectáculo para sus fans que arribarán a la Jardin Balbuena, en donde también estará Adolescentes Orquesta.

No todo es festividad, cancelan celebración en Iztapalapa

Pero no todo será festividad en la Ciudad de México. En respeto y solidaridad a los familiares de las 13 víctimas que fallecieron por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, la demarcación decidió suspender la verbena popular y concierto que se tenía prevista en la macroplaza; en su lugar, solo se realizará una ceremonia cívica del Grito de Independencia.

La alcaldesa Aleida Alavez agradeció a la comunidad de Iztapalapa por su solidaridad, tras la tragedia ocurrida en días recientes, pues “el pueblo iztapalapense ha demostrado una vez más su fuerza, empatía y solidaridad; este año, no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”.